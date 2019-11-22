شكرا لقرائتكم بابا شوقى والـ20 مقاتل.. الخليج 365 يقدم لوحة شرف لأبطال أمم أفريقيا U23... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نال المنتخب الأولمبي استحسان الجماهير المصرية بعد الفوز على نظيره كوت ديفوار 2 - 1 والتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا. الفراعنة الصغار استطاعوا أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المباريات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى واخير كوت ديفوار. وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد. Advertisements حراسة المرمى

خط الدفاع

خط الوسط

خط الوسط

خط الهجوم

الجهاز الفنى

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