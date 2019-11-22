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شكرا لقرائتكم كهربا يهنئ منتخب مصر الأولمبي بعد تتويجه بأمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
نجح المنتخب المصري فى تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.
و تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.
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