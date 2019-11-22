شكرا لقرائتكم رمضان صبحى يحتفل على طريقة ميسى ورونالدو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل احتفل رمضان صبحى لاعب المنتخب الأولمبى بهدفه القاتل فى شباك كوت ديفوار على طريقة ميسى ورونالدو عندم خلع القميص الخاص به وأمسك به فى وجه الجمهور.

وتوج رمضان بلقب أفضل لاعب فى بطلوة أمم أفريقيا بعد أن قاد اللاعب الفراعنة لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

الفراعنة الصغار استطاعوا أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات الت ى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى.

وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.

رمضان صبحى

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رمضان صبحى



رمضان صبحى



رمضان صبحى

رمضان صبحى

رمضان صبحى