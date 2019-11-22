شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يهيمن على الجوائز الفردية فى بطولة أمم أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصد المنتخب الأولمبى 4 جوائز فردية بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى أقيمت فى مصر وتوج الفراعنة الصغار بلقبها.

وفازت مصر بجائزة أحس حارس مرمى لمحمد صبحى وأفضل لاعب لرمضان صبحى وهداف البطولة لمصطفى محمد وجائزة اللعب النظيف.

احتفل رمضان صبحى لاعب المنتخب الأولمبى بهدفه القاتل فى شباك كوت ديفوار على طريقة ميسى ورونالدو عندم خلع القميص الخاص به وأمسك به فى وجه الجمهور.

حقق المنتخب الأولمبى لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام بالفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

الفراعنة الصغار استطاعوا أن يبهروا الجميع بأداءهم الرجولى والمشرف فى البطولة بعد الفوز فى جميع المبايات التى خاضوها بداية من مالى وغانا والكاميرون فى دورى المجموعات ثم جنوب أفريقيا فى نصف النهائى وأخيرا كوت ديفوار.

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