شكرا لقرائتكم الفراعنة يحصدون جائزة اللعب النظيف بأمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، بجائزة اللعب النظيف في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام. تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.

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