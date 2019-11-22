شكرا لقرائتكم الفراعنة يحصدون جائزة اللعب النظيف بأمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل فاز منتخب مصر الأوليمبي تحت ٢٣ سنة، بجائزة اللعب النظيف في بطولة الأمم الأفريقية تحت ٢٣ سنة، والتي أقيمت على أرض مصر في الفترة من ٨ نوفمبر حتى الثاني والعشرين من نفس العام.
كانت هذه تفاصيل خبر الفراعنة يحصدون جائزة اللعب النظيف بأمم أفريقيا تحت 23 سنة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.