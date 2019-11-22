شكرا لقرائتكم مصر تتعادل مع كوت ديفوار 1-1 فى نهائي أمم أفريقيا واللجوء للوقت الإضافي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعادل المنتخب المصري الاولمبي، مع نظيره كوت ديفوار بهدف لكل فريق فى المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، المقامة حاليا باستاد القاهرة، وسط حضور 75 ألف مشجع مصري، ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي.

وأحرز كريم العراقي هدف منتخب مصر الوحيد فى مرمى كوت ديفوار بالدقيقة 37، قبل أن ينجح دومبيا فى تعديل النتيجة للمنتخب الإيفواري فى الدقيقة 89.

وقبل خوض المباراة النهائية، حسم المنتخب المصري الأولمبي، تأهله لأولمبياد طوكيو 2020، حيث ضمنت المنتخبات الأفريقية أصحاب المراكز الثلاثة الأولي بكأس أمم أفريقيا التأهل رسميا للأولمبياد وهم مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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وكان الوقت الأصلى من مباراة منتخب مصر الأوليمبى مع كوت ديفوار، انتهى بالتعادل بهدف لمثله، فى المباراة المقامة بينهما حالياً، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة، تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وفى حالة استمرار التعادل سيتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل البطولة الأفريقية.



تشكيل منتخب مصر الاوليمبى وكوت ديفوار

وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"إلعازر إيرا تاب فى حراسة المرمى، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو فى خط الدفاع، أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري فى خط الوسط، يوسف داو وشيخ تيمتي فى خط الهجوم".

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الشوط الأول

جاءت البداية بها حذر من جانب المنتخبين ولكن سريعاً فى الدقيقة 3 صوب أحمد رمضان بيكهام تسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كوت ديفوار ثم رد المنتخب الإيفوارى بانطلاقة من الجهة اليسرى انتهت بعرضية أبعدها أحمد رمضان بيكهام وتوقفت المباراة فى الدقيقة 5 بعد سقوط حارس كوت ديفوار ثم استأنفت المباراة بعد الاطمئنان على حالته ثم جاءت الدقائق التالية هادئة بتمريرات من جانب لاعبى المنتخب الوطنى ومحاولات لم يكن بها خطورة على مرمى كوت ديفوار.

وفى الدقيقة 19، جاءت أخطر هجمات المنتخب الوطنى التى بدأت باختراق عن طريق عمار حمدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الحارس ووصلت لمصطفي محمد الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إرتدت من جسد مدافع كوت ديفوار الذي أنقذ مرماه من هدف محقق وفى الدقيقة 23 سقط يوسف داو لاعب كوت ديفوار داخل منطقة جزاء المنتخب وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب وفى الدقيقة 26 اخترق رمضان صبحى منطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية أرضية فى اتجاه مصطفى محمد ولكن تدخل حارس كوت ديفوار فى التوقيت المناسب.

وفى الدقيقة 37، انطلق رمضان صبحى مخترقاً منطقة جزاء كوت ديفوار ليمرر الكرة سريعة ويقوم عبد الرحمن مجدى بتفويت الكرة من بين أقدامه تاركاً الكرة للقادم من الخلف كريم العراقى الذى أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك المنتخب الإيفوارى ثم تراجع المنتخب الوطنى بعد الهدف وسط محاولات لكوت ديفوار لإدراك التعادل ومن ركلة حرة من على جانب منطقة جزاء مصر سدد سيلاس جاناكا لاعب المنتخب الإيفوارى كرة ارتطمت بقائم المنتخب الوطنى وسط متابعة من الحارس صبحى لينتهى هذا الشوط بتقدم المنتخب الوطنى بهدف نظيف.



الشوط الثانى

وجاءت المحاولات متبادلة بين مصر وكوت ديفوار فى أول ربع ساعة من عمر الشوط الثانى ولكن مع محاولات من منتخب مصر الأولمبى لفرض السيطرة الكاملة مع محاولات إيفوارية نحو إدراك التعادل ولكن دون خطورة على مرمى محمد صبحى.

وفى الدقيقة 70 جاءت أخطر محاولات كوت ديفوار بتسديدة أنقذها محمد صبحى حارس المنتخب الوطنى وحولها إلى ركلة ركنية وشهدت الدقيقة 74 هدف محقق ضائع من المنتخب بعد إختراق عن طريق عبد الرحمن مجدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار ثم مرر كرة لكريم العراقي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إصطدمت بجسد مدافع كوت ديفوار ومرت بجوار القائم.

وجاء التبديل الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 81 بنزول صلاح محسن على حساب مصطفى محمد لتنشيط الخط الهجومى ثم حصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب على إنذار أصفر نتيجة إعاقة متعمدة للاعب كوت ديفوار وفى الدقيقة 89 خطف منتخب كوت ديفوار هدف قاتل فى مرمى منتخب مصر سجله أبو بكر دومبيا لتصبح النتيجة 1 / 1 ثم مر الوقت بدل الضائع بنفس النتيجة ليلجأ الحكم إلى الوقت الإضافى لتحديد الفائز بالمباراة والبطولة.