شكرا لقرائتكم انفوجراف.. إحصائيات كأس الأمم الافريقية بعد تتويج الفراعنه بالبطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب المصري فى تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.

و نستعرض معكم بعض أرقام و احصائيات البطولة:-



4444444 وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي.. مصطفى محمد 4 أهداف مصطفى محمد 4 أهداف

رمضان صبحي 3 أهداف

عبد الرحمن مجدي 2

الايفواري يوسف داو 2

الغاني ياو يبواه 2

الغاني اوسو كوابينا 2

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الغاني ايفانز منساه 2

أفضل لاعب

رمضان صبحي

أفضل حارس:

محمد صبحي

أقيمت في البطولة 16 لقاء

11 فوز، 5 تعادلات و أحرز خلالهما 35 هدف 10 أهداف في الشوط الأول و 25 في الشوط الثاني و سجل هدفين من ركلات جزاء

56 بطاقه صفراء

1 بطاقه حمراء

أكثر مسدد على المرمى مصطفى محمد بواقع 9 تسديدات 91 % على المرمى