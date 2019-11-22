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شكرا لقرائتكم انفوجراف.. إحصائيات كأس الأمم الافريقية بعد تتويج الفراعنه بالبطولة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تقدم منتخب مصر عن طريق كريم العراقي فى الدقيقة 39 وتعادل منتخب الأفيال عن طريق ابوبكر دومبيا فى الدقيقة 89، ليلجأ الفريقان إلى الوقت الإضافى وينجح رضمان فى تسجيل الهدف الثانى للفراعنة فى الدقيقة 114.
و نستعرض معكم بعض أرقام و احصائيات البطولة:-
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وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي..مصطفى محمد 4 أهداف
رمضان صبحي 3 أهداف
عبد الرحمن مجدي 2
الايفواري يوسف داو 2
الغاني ياو يبواه 2
الغاني اوسو كوابينا 2
الغاني ايفانز منساه 2
أفضل لاعبرمضان صبحي
أفضل حارس:محمد صبحي
أقيمت في البطولة 16 لقاء
11 فوز، 5 تعادلات و أحرز خلالهما 35 هدف 10 أهداف في الشوط الأول و 25 في الشوط الثاني و سجل هدفين من ركلات جزاء
56 بطاقه صفراء
1 بطاقه حمراء
أكثر مسدد على المرمى مصطفى محمد بواقع 9 تسديدات 91 % على المرمى
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