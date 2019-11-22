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شكرا لقرائتكم إحصائيات مباراة تتوييج منتخب مصر الأولمبي بكأس افريقيا امام كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب.
وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب.
و نستعرض معكم إحصائيات المباراة: ـ
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