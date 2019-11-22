شكرا لقرائتكم إحصائيات مباراة تتوييج منتخب مصر الأولمبي بكأس افريقيا امام كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح المنتخب المصري فى تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع. وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب. Advertisements وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب. و نستعرض معكم إحصائيات المباراة: ـ

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