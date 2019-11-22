شكرا لقرائتكم رمضان صبحي أفضل لاعب بأمم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حصل رمضان صبحي علي لقب أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما. وتوج المنتخب الأولمبي ببطولة أمم إفريقيا بعد الفوز على كوت ديفوار 2-1 في مباراة عصيبة ، انتهت بعد الوقت الاضافي الثاني. Advertisements مصطفى محمد تصدر القائمة بتسجيل 4 أهداف أحرزهم في مالي وغانا وهدفين أمام الكاميرون، ويأتي في المركز الثاني بالقائمة الثنائي الغاني أوسو كوابينا والكاميروني فرانك إفينا لكل منهما هدفين. كما يتصدر نجم المنتخب الأولمبي قائمة الأفضل بين اللاعبين في جميع المباريات متقاسما اياها مع رمضان صبحي الذي حصل على لقب الأفضل في مباراتين ايضا. بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما تؤهل المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد طوكيو 2020 وهم مصر وكوت ديفوار وجنوب افريقيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رمضان صبحي أفضل لاعب بأمم افريقيا... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.