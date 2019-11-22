شكرا لقرائتكم رمضان صبحي يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة مصر وكوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونجح منتخب مصر في الفوز بالبطولة بعد التغلب على منتخب كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف في المباراة النهائية، بحضور أكثر من ٧٠ الف مشجع، لتكون البطولة الأولى من نوعها في دولات بطولات المنتخبات المصرية.
وقدم المنتخب المصري مباراة قوية من الناحيتين الفنية والبدنية، ونجح في حصد اللقب الغالي، بعد صراع مع الأفيال الإيفوارية، ويضيف انحاز جديد لنفسه بعد الانجاز الذي تحقق منذ أيام قليلة بالوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو ٢٠٢٠.
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