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جدة - عمرو شويل عمرو دياب يهنئ منتخب مصر الاوليمبي باللقب الأفريقي

حرص الهضبة عمرو دياب، على تهنئة منتخب مصر الأولمبي، بعد حسم لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، عقب الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية. وكتب عمرو دياب عبر حسابه بموقع تويتر : ألف مبروك أبطال أفريقيا شرفتونا وكل التوفيق فى طوكيو 2020. Advertisements وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب. وضمنت ثلاث منتخبات أفريقيا التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو وهى مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

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