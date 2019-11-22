شكرا لقرائتكم مصطفى محمد أول مصرى يتوج هدافا لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توج مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي بلقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف ، بعد ما نجح الفراعنة الصغار في الفوز بالبطولة علي حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافى.

وتأهل منتخبا مصر وكوت ديفوار إلى المباراة النهائية، ليقتنصا بطاقتي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، فيما حسم جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة بعد الفوز علي غانا.

وكان المنتخب الوطني قد خاض المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: محمد صبحي، وفي الدفاع: أسامة جلال - محمد عبدالسلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم العراقي - أحمد فتوح، وفي الوسط: أكرم توفيق - عمار حمدي - رمضان صبحي - عبد الرحمن مجدي، وفي الهجوم: مصطفى محمد.

وجاءت رباعية مصطفى محمد مهاجم الزمالك بواقع هدفين امام الكاميرون وهدف امام كل من غانا ومالي.

وجاء ترتيب هدافى البطولة كالتالي..

مصطفى محمد 4 أهداف

رمضان صبحي 3 أهداف

عبد الرحمن مجدي 2

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الايفواري يوسف داو 2

الغاني ياو يبواه 2

الغاني اوسو كوابينا 2

الغاني ايفانز منساه 2