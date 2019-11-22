شكرا لقرائتكم إحصائيات الشوط الثاني من مباراة منتخب مصر الأولمبي و كوت ديفوار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأحرز كريم العراقي هدف منتخب مصر الوحيد فى مرمى كوت ديفوار بالدقيقة 37، قبل أن ينجح دومبيا فى تعديل النتيجة للمنتخب الإيفواري فى الدقيقة 89. وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم". Advertisements و جائت إحصائيات شوطين المباراة كالتالي:ـ

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