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شكرا لقرائتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالتتويج ببطولة افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وهنأ الرئيس المنتخب الوطني على تويتر و كتب " أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.
إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.
إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي."
و توج مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي بلقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف ، بعد ما نجح الفراعنة الصغار في الفوز بالبطولة علي حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافى.
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