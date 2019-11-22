شكرا لقرائتكم الرئيس عبد الفتاح السيسي يهنئ منتخب مصر الأولمبي بالتتويج ببطولة افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، منتخب مصر الأولمبي بتتويجه بكأس أمم افريقيا تحت 23 سنة المقامه في القاهرة، نجح منتخب مصر الاولمبي المصري فى تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

وهنأ الرئيس المنتخب الوطني على تويتر و كتب " أهنئ الشعب المصري ومنتخبنا الوطني الأوليمبي لكرة القدم، بحصوله على كأس الأمم الأفريقية والتأهل لأوليمبياد طوكيو.

إنجازا جديدا يسطره شباب مصر بالعزيمة والإصرار والإرادة.

Advertisements

إنجازا يضاف للإنجازات الدائمة لهذا الجيل، والتي تعد مصدر فخر لوطننا الغالي."

و توج مصطفي محمد مهاجم المنتخب الأولمبي بلقب هداف بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة برصيد 4 أهداف ، بعد ما نجح الفراعنة الصغار في الفوز بالبطولة علي حساب كوت ديفوار في المباراة النهائية للبطولة بهدفين مقابل هدف بعد اللجوء للوقت الإضافى.