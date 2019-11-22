شكرا لقرائتكم مصر تهزم كوت ديفوار وتحصد لقب أمم أفريقيا تحت 23 عام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح منتخب مصر الاولمبي المصري فى تحقيق لقب كأس أمم أفريقيا تحت 23 عام، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف فى المباراة النهائية التى اقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة الدولي وسط حضور 75 ألف مشجع.

وانتهت مباراة مصر وكوت ديفوار بالتعادل الإيجابي 1-1، ليتم اللجوء للوقت الإضافي وينحج المنتخب الوطني فى إحراز هدف ثاني ليحصد اللقب.

وضمنت ثلاث منتخبات أفريقيا التأهل رسميا لأولمبياد طوكيو وهى مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

الشوط الإضافى الثانى



وانتهى الشوط الإضافى الثانى من مباراة منتخب مصر الأوليمبى مع كوت ديفوار، بفوز المنتخب الوطنى بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت مساء اليوم، على ستاد القاهرة الدولى، فى نهائى كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

تقدم منتخب مصر بهدف لكريم العراقى فى الدقيقة 37 وأدرك منتخب كوت ديفوار التعادل فى الدقيقة 89 بهدف قاتل سجله أبو بكر دومبيا، لينتهى الوقت الأصلى بالتعادل بهدف لمثله ليلجأ الحكم إلى وقت إضافى لتحديد البطل وانتهى الشوط الإضافى الأول بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله وفى الشوط الإضافى الثانى نجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى تسجيل الهدف الثانى لمصر لينتهى اللقاء لصالح الفراعنة بنتيجة 2 / 1 ليتوج المنتخب الوطنى بالبطولة الأفريقية للمرة الأولى فى هذه المرحلة العمرية.



تشكيل منتخب مصر الاوليمبى وكوت ديفوار

وبدأ المنتخب الوطنى الأولمبى بتشكيل مكون من:"محمد صبحى فى حراسة المرمى، كريم العراقى، أسامة جلال، أحمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، أحمد فتوح فى خط الدفاع، أكرم توفيق، عمار حمدى، رمضان صبحى، عبد الرحمن مجدى فى خط الوسط، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

بينما دخل منتخب جنوب إفريقيا الأولمبى اللقاء بتشكيل يضم كلاً من:"إلعازر إيرا تاب فى حراسة المرمى، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا وإسماعيل ديالو فى خط الدفاع، أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري فى خط الوسط، يوسف داو وشيخ تيمتي فى خط الهجوم".

الشوط الأول

جاءت البداية بها حذر من جانب المنتخبين ولكن سريعاً فى الدقيقة 3 صوب أحمد رمضان بيكهام تسديدة بعيدة المدى من خارج حدود منطقة الجزاء ولكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى كوت ديفوار ثم رد المنتخب الإيفوارى بانطلاقة من الجهة اليسرى انتهت بعرضية أبعدها أحمد رمضان بيكهام وتوقفت المباراة فى الدقيقة 5 بعد سقوط حارس كوت ديفوار ثم استأنفت المباراة بعد الاطمئنان على حالته ثم جاءت الدقائق التالية هادئة بتمريرات من جانب لاعبى المنتخب الوطنى ومحاولات لم يكن بها خطورة على مرمى كوت ديفوار.

Advertisements

وفى الدقيقة 19، جاءت أخطر هجمات المنتخب الوطنى التى بدأت باختراق عن طريق عمار حمدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية متقنة إلى داخل منطقة الجزاء مرت من أمام الحارس ووصلت لمصطفي محمد الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إرتدت من جسد مدافع كوت ديفوار الذي أنقذ مرماه من هدف محقق وفى الدقيقة 23 سقط يوسف داو لاعب كوت ديفوار داخل منطقة جزاء المنتخب وسط مطالبات باحتساب ركلة جزاء إلا أن حكم المباراة أمر باستئناف اللعب وفى الدقيقة 26 اخترق رمضان صبحى منطقة جزاء كوت ديفوار ثم أرسل عرضية أرضية فى اتجاه مصطفى محمد ولكن تدخل حارس كوت ديفوار فى التوقيت المناسب.

وفى الدقيقة 37، انطلق رمضان صبحى مخترقاً منطقة جزاء كوت ديفوار ليمرر الكرة سريعة ويقوم عبد الرحمن مجدى بتفويت الكرة من بين أقدامه تاركاً الكرة للقادم من الخلف كريم العراقى الذى أطلق تسديدة رائعة سكنت شباك المنتخب الإيفوارى ثم تراجع المنتخب الوطنى بعد الهدف وسط محاولات لكوت ديفوار لإدراك التعادل ومن ركلة حرة من على جانب منطقة جزاء مصر سدد سيلاس جاناكا لاعب المنتخب الإيفوارى كرة ارتطمت بقائم المنتخب الوطنى وسط متابعة من الحارس صبحى لينتهى هذا الشوط بتقدم المنتخب الوطنى بهدف نظيف.



الشوط الثانى

وجاءت المحاولات متبادلة بين مصر وكوت ديفوار فى أول ربع ساعة من عمر الشوط الثانى ولكن مع محاولات من منتخب مصر الأولمبى لفرض السيطرة الكاملة مع محاولات إيفوارية نحو إدراك التعادل ولكن دون خطورة على مرمى محمد صبحى.

وفى الدقيقة 70 جاءت أخطر محاولات كوت ديفوار بتسديدة أنقذها محمد صبحى حارس المنتخب الوطنى وحولها إلى ركلة ركنية وشهدت الدقيقة 74 هدف محقق ضائع من المنتخب بعد إختراق عن طريق عبد الرحمن مجدي لمنطقة جزاء كوت ديفوار ثم مرر كرة لكريم العراقي الذي استقبل الكرة بتسديدة مباشرة إصطدمت بجسد مدافع كوت ديفوار ومرت بجوار القائم.

وجاء التبديل الأول لمنتخب مصر فى الدقيقة 81 بنزول صلاح محسن على حساب مصطفى محمد لتنشيط الخط الهجومى ثم حصل أحمد فتوح الظهير الأيسر للمنتخب على إنذار أصفر نتيجة إعاقة متعمدة للاعب كوت ديفوار وفى الدقيقة 89 خطف منتخب كوت ديفوار هدف قاتل فى مرمى منتخب مصر سجله أبو بكر دومبيا لتصبح النتيجة 1 / 1 ثم مر الوقت بدل الضائع بنفس النتيجة ليلجأ الحكم إلى الوقت الإضافى لتحديد الفائز بالمباراة والبطولة.



الشوط الإضافى الأول بين مصر وكوت ديفوار

فى الدقيقة 94، أنقذ محمد صبحي حارس مرمى منتخب مصر الأوليمبي من هدف محقق بأقدام موسى داو بعد خطأ قاتل فى التصدى لتسديدة لاعب كوت ديفوار التى ارتدت منه وسط انفراد داو به قبل أن يصحح الخطأ فى التصدى لتلك التسديدة وسط محاولات هجومية من منتخب مصر بدون جدوى.



الشوط الإضافى الثانى بين مصر وكوت ديفوار

فى الدقيقة 107، مرر أحمد فتوح عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصلاح محسن المتمركز بشكل جيد دون وجود رقابة دفاعية ولكنه سدد رأسية سيئة بجوار القائم الأيمن لكوت ديفوار، فى الدقيقة 109، أجرى شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى، تغييرين، بنزول محمود الجزار بدلا من عبد الرحمن مجدى والثانى بإشراك أحمد ياسر ريان بدلا من عمار حمدى ونجح رمضان صبحى فى الدقيقة 114 فى خطف هدف الفوز لمصر وسط أفراح وسعادة غامرة للاعبين والجهاز الفنى بهذا الهدف القاتل الذى جاء من تسديدة قوية عن طريق أحمد ياسر ريان من خارج حدود منطقة الجزاء حيث تصدى لها حارس كوت ديفوار بصعوبة شديدة قبل أن ترتد الكرة وتجد متابعة من رمضان صبحي بتسديدة مباشرة وضعت الكرة داخل الشباك.