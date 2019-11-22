تقرير.. كوت ديفوار بوابة مجد الكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

مصدر بهجة الكرة المصرية، هكذا أصبحت مواجهات المنتخب الإيفواري على صعيد جميع المراحل السنية بالنسبة للجماهير المصرية، وكان آخرها تتويج المنتخب المصري الأوليمبي على حسابه بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا للمرة الأولى.

مواجهات كوتديفوار رغم قوتها وشراستها أصبحت فأل الخير على الكرة المصرية، حيث تُوج المنتخب المصري بأربع بطولات في مراحل سنية مختلفة على حساب المنتخب الإيفواري، بخلاف مواجهات حاسمة في مراحل إقصائية مختلفة كانت محورية في طريق المصريين نحو أمجاد تاريخية.

ولا تنسى الجماهير المصرية مواجهة منتخب بلادها أمام كوتديفوار في ربع النهائي كأس الأمم الأفريقية 1998 والتي حسمها المصريون بركلات الترجيح، وكذلك المواجهة التاريخية في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية 2008 التي انتهت بفوز المصريين بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد رغم قوة الجيل التاريخي الإيفواري في ذلك الوقت.

Advertisements

وحقق المنتخب المصري لقب كأس الأمم الأفريقية وسط جماهيره عام 2006 بعد الفوز على المنتخب الإيفواري بركلات الترجيح، بعد تفوقه على المنتخب ذاته بثلاثة أهداف مقابل هدف في الدور الأول.

وعلى صعيد الشباب، حقق المنتخب المصري لقبين بين أربعة ألقاب حققها في كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا بعد الفوز على كوتديفوار في المباراة النهائية.

وحقق المنتخب المصري الشاب لقبه الثاني في البطولة القارية بين جماهيره بعد الفوز على كوتديفوار في المباراة النهائية بالأراضي المصرية عام 1991 قبل تحقيق اللقب الثالث على حساب كوتديفوار أيضًا في المباراة النهائية، بعد الفوز 4-3 في مواجهة مثيرة بالبطولة التي احتضنتها بوركينا فاسو عام 2003.