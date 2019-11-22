تقرير.. مصر تعادل رقم نيجيريا التاريخي في الكرة الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد فاروق:

عادلت مصر رقمًا نيجيريًا تاريخيًا في الكرة الأفريقية، بعد التتويج بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، للمرة الأولى منذ انطلاق البطولة، عقب الفوز على المنتخب الإيفواري في المباراة النهائية.

وأصبحت مصر ثاني دولة أفريقيا تتوج منتخباتها ببطولات أفريقيا لجميع المراحل السنية، بعد نيجيريا التي سبقت مصر للإنجاز ذاته عقب التتويج بنفس البطولة عام 2015 في الأراضي السنغالية.

واستحدث الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في 2011، لتصبح بدورها مؤهلة إلى دورة الألعاب الأوليمبية، بعدما كانت المقاعد الأفريقية في الأوليمبياد تُحدد عبر مشوار تصفيات.

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وينظم الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "CAF" كأس الأمم الأفريقية، كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 20 عامًا وكأس الأمم الأفريقية للناشئين تحت 17 عامًا، وتقام جميع البطولات كل عامين، باستثناء كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، التي تُقام كل أربعة أعوام.

ويحمل المنتخب المصري الأول الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس الأمم الأفريقية برصيد 7 مرات، بينما تُوج المنتخب المصري للناشئين بكأس الأمم الأفريقية تحت 17 عامًا مرة واحدة، جاءت على حساب المنتخب المالي في المواجهة النهائية بالبطولة التي أقيمت في بوتسوانا عام 1997.

وعلى صعيد كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عامًا، تُوج المنتخب المصري الشاب باللقب أربع مرات، كثاني أكثر المنتخبات تتويجًا خلف نظيره النيجيري الذي نال اللقب سبع مرات، ورفع شباب مصر الكؤوس عام 1981 على حساب الكاميرون عندما كانت المواجهة النهائية تحسم عبر مباراتي ذهاب وإياب، قبل التتويج على حساب كوتديفوار عام 1991 في موريشيوس، ثم على حساب المنتخب ذاته في بوركينا فاسو عام 2003، قبل التتويج الأخير على حساب المنتخب الغاني في الأراضي الجزائرية عام 2013.

وإلى جانب اعتلائه عرش أفريقيا على صعيد الشباب، تُوج المنتخب النيجيري الأول بكأس الأمم الأفريقية ثلاث مرات، بينما تُوج مرتين بكأس الأمم الأفريقية للناشئين، قبل اقتناص لقب النسخة الثانية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا في الأراضي السنغالية عام 2015.