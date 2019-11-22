بطولة تاريخية.. مصر تتوج بلقب أفريقيا بانتصار قاتل أمام كوت ديفوار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج المنتخب المصري الأوليمبي ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو للمرة الأولى، بالفوز على منتخب كوت ديفوار (2-1) في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب "استاد القاهرة".

المنتخب المصري أحرز هدف التقدم عن طريق كريم العراقي في المقابل أدرك دومبيا هدف التعادل لمنتخب كوت ديفوار، إلا أن رمضان صبحي كان له كلمة السر ليسجل هدف التتويج في الدقيقة 114 من الوقت الإضافي الثاني.

واستطاع كل من المنتخب المصري والإيفواري أن يصلان إلى أولمبياد طوكيو بحجز أول بطاقتين بالفوز على جنوب أفريقيا وغانا على الترتيب في لقاء نصف النهائي في المقابل حجز منتخب جنوب أفريقيا البطاقة الثالثة للأولمبياد.

تشكيل مصر: محمد صبحي، أسامة جلال، محمد عبد السلام، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي، أكرم توفيق، أحمد فتوح، عمار حمدي، رمضان صبحي، عبد الرحمن مجدي، مصطفى محمد.

تشكيل كوت ديفوار: إلعازر إيرا تاب، كوديو دابيلا، محمد أوتارا، سيلاس جاناكا، إسماعيل ديالو، أبوبكر كيتا، جيان أماني، كوفي داكوي، جونيور تراوري، يوسف داو،شيخ تيمتي.

تفاصيل المباراة:

الدقيقة 17 من بداية المباراة شهدت أولى فرص مصر من جانب كريم العراقي بعدما استلم كرة من داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة ضعيفة يتصدى لها حارس كوت ديفوار.

وحاول مصطفى محمد أن يسجل هدف مصر الأول بعد عرضية من عمار حمدي حاول حارس كوت ديفوار إبعادها ترتد الكرة أمام مصطفى محمد ليسدد كرة قوية في الدقيقة 19 لكن الدفاع الإيفواري يبعد الكرة عن منطقة الخطورة.

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المنتخب المصري ظهر مرتين في الدقيقة 26 الأول كانت بعرضية من رمضان صبحي لكن حارس كوت ديفوار يتألق ويبعد الكرة والثانية كانت بتسديدة من كريم العراقي لكن تمر الكرة أعلى المرمى.

الدقيقة 37 شهدت هدف أول للمنتخب المصري عن طريق كريم العراقي بعد عرضية رائعة من رمضان صبحي تصل الكرة للعراقي ليسدد كرة قوية يكتفي حارس الأفيال بمشاهدتها في مرماه.

القائم حرم المنتخب الإيفواري من تسجيل التعادل بعد كرة سددها حامد تراوري في الدقيقة 42 لتظل النتيجة (1-0) لصالح مصر.

وفي الدقيقة 69 سدد البديل دومبيا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن حارس مصر محمد صبحي يتألق ويبعد الكرة لركنية.

حامد تراوري أهدر فرصة خطيرة للمنتخب الإيفواري في الدقيقة 70 بعد استلامه كرة من داخل منطقة الجزاء وسط غياب دفاعي لكن تمر الكرة بعيدة عن المرمى.

وفي الدقيقة الأخيرة من زمن أحداث المباراة استطاع الفريق الإيفواري أن يسجل التعادل عن طريق البديل دومبيا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لتصبح النتيجة (1-1).

كوت ديفوار أهدرت فرصة هدف مؤكدة حيث سدد لاعب منتخب الأفيال كرة قوية ترتد من محمد صبحي لتصل الكرة لحامد تراوري لكن صبحي يتدخل في الوقت المناسب ويبعد الكرة بعد مرور أربع دقائق من الوقت الإضافي الأول.

الدقيقة 107 قام أحمد فتوح بعرضية متقنة وصلت إلى صلاح محسن داخل منطقة الجزاء لكن تمر الكرة بجوار القائم.

وفي الدقيقة 114 من زمن أحداث الوقت الإضافي للشوط الثاني نجح رمضان صبحي أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب المصري بعد تسديدة من أحمد ياسر ريان من خارج منطقة الجزاء ترتد من الحارس لتصل الكرة أمام رمضان ليسجل الهدف الثاني.