منتخب مصر الأولمبي يتعادل مع كوت ديفوار 1 / 1 في الشوط الإضافي الأول

انتهى الشوط الإضافي الأول من المباراة التي تجمع منتخب مصر الأولمبي أمام كوت ديفوار بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في المباراة التي تجمعهما على ستاد القاهرة الدولي بنهائي كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما. كأس الأمم الأفريقية للشباب تحت 23 عاما. واحتكم المنتخبين للوقت الإضافي لحسم لقب البطولة بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب حيث تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 37 وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب أبو بكر، لينتهي الوقت الأصلي والشوط الأول الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب. لكل منتخب حيث تقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق كريم العراقي في الدقيقة 37 وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 89 عن طريق اللاعب أبو بكر، لينتهي الوقت الأصلي والشوط الأول الإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.

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