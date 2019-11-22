منتخب مصر الاولمبي وكوت ديفوار إلى الوقت الاضافي لحسم لقب أمم إفريقيا للشباب

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق نتيجة الوقت الأصلي من مباراة منتخب مصر الاولمبي ضد نظيره كوت ديفوار والتي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس الأامم الافريقية للشباب تحت 23 عاما. ستاد القاهرة الدولي في نهائي بطولة كأس الأامم الافريقية للشباب تحت 23 عاما. وانهى منتخب مصر الشوط الاول متقدما بهدف لكريم العراقي في الدقيقة 37 قبل ان يدرك منتخب كوت ديفوار هدف التعادل في الوقت القاتل من الشوط الثاني ، ليحتكم المنتخبين للوقت الاضافي من شوطين .

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