كوت ديفوار يسجل هدف التعادل في منتخب مصر في الوقت القاتل

سجل منتخب كوت ديفوار هدف التعادل في شباك منتخب مصر الأولمبي في المباراة التي تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بنهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما. تجمع المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بنهائي بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عاما. أحرز الهدف اللاعب أبو بكر في الدقيقة 88 لتصبح النتيجة تعادل المنتخبين بهدف لكل منتخب.

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