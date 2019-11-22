مصطفى محمد يحقق لقب هداف بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عامًا

حقق مصطفى محمد لاعب منتخب مصر الأولمبى لقب هداف بطولة أمم إفريقيا للشباب تحت 23 سنة والتي تختتم اليوم على ستاد القاهرة بعدما تصدر ترتيب هدافى البطولة برصيد 4 أهداف. تصدر ترتيب هدافى البطولة برصيد 4 أهداف. وتصدر مصطفى قائمة الهدافين رغم عدم تسجيله في مباراة نصف النهائي أمام جنوب إفريقيا وايضا مباراة النهائي أمام كوت ديفوار حيث خرج بديلا في الدقيقة 80 من عمر المباراة النهائية والتي حقق فيها منتخبنا التقدم بهدف وحيد للاعب كريم العراقي. النهائي أمام جنوب إفريقيا وايضا مباراة النهائي أمام كوت ديفوار حيث خرج بديلا في الدقيقة 80 من عمر المباراة النهائية والتي حقق فيها منتخبنا التقدم بهدف وحيد للاعب كريم العراقي.

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