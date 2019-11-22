شاهد.. فرحة الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأولمبي بهدف التقدم أمام كوت ديفوار

فرحة عارمة انتابت الجهاز الفني ولاعبو منتخب مصر الأولمبي بعد تسجيل الهدف الأول في شباك كوت ديفوار في المباراة التي تجمع المنتخبين بنهائي بطولة كأس الأمم الافريقية للشباب تحت 23 سنة والتي تختتم اليوم في القاهرة. للشباب تحت 23 سنة والتي تختتم اليوم في القاهرة. وسجل الهدف اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37 بعدما تسلملم رمضان صبحي الكرة وينطلق يسارا ويمرر ها للخلف بالقرب من خط التماس داخل منطقة الجزاء يقابلها كريم العراقي ببطن قدمه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لمنتخب مصر الأولمبي، ليترب منتخب مصر من حصد اللقب لأول مرة في تاريخه. الكرة وينطلق يسارا ويمرر ها للخلف بالقرب من خط التماس داخل منطقة الجزاء يقابلها كريم العراقي ببطن قدمه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم لمنتخب مصر الأولمبي، ليترب منتخب مصر من حصد اللقب لأول مرة في تاريخه. Advertisements

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