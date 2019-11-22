60 دقيقة.. منتخب مصر الأولمبي يحافظ على تقدمه بهدف أمام كوت ديفوار بنهائي إفريقيا

حافظ منتخب مصر الأولمبي على تقدمه بهدف دون رد أمام نظيره كوت ديفوار بعد مرور 60 دقيقة من مباراة نهائي أمم إفريقيا للشباب تحت 23 عام والتي تختتم اليوم على ستاد القاهرة الدولي.

سجل هدف منتخب مصر الأولمبي الوحيد حتى الآن اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء.

وشهدت المباراة سيطرة مصرية طوال أحداث الشوط الأول ففي الدقيقة الثالثة تشهد تسديدة قوية من اللاعب أحمد رمضان بيكهام تمر بجوار القائم الأيمن لحارس كوت ديفوار، ينحصر بعدها اللعب في وسط ملعب كوت ديفوار الذي بدأ يتراجع للدفاع.

وفي الدقيقة 17 يمر كريم العراقي من الناحية اليسرى ويسدد كرة

ضعيفة في يد الحارس الذي أمسك بها بسهولة.

ويهدر منتخب مصر فرصة خطيرة في الدقيقة 19 بعدما ارتد الكرة من الحارس بعد تسديدة عمار حمدي ، ليسدد مصطفى محمد بقوة ترتد من جسد أحد المدافعين قبل أن يحصل منتخبنا على ركنية تمر دون خطورة على مرمى كوت ديفوار.

ويمر رمضان صبحي ببراعة من الجانب الأيمن في الدقيقة 29 ويمرر عرضية خطيرة في غياب المهاجمين ليمسكها الحارس بسهولة.

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وفي الدقيقة 37 يستلم رمضان صبحي الكرة وينطلق يسارا ويمرر الكرة للخلف بالقرب من خط التماس

داخل منطقة الجزاء يقابلها كريم العراقي ببطن قدمه داخل المرمى مسجلا هدف التقدم.

في حين لم يمثل منتخب كوت ديفوار اي خطورة على مرمى الفراعنة رغم المحاولات الهجومية القليلة ، لتمر أول نصف ساعة بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومع بداية الشوط الثاني يحاول منتخب كوت ديفوار مباغتة الفراعانة بهجوم ضاغط ينجح لاعبو منتخبنا في امتصاص حماس كوت ديفوار خلال الخمس دقائق الأولى من الشوط الثاني ، قبل ان يعود اللعب الى وسط الملعب ويبدأ منتخب مصر في التماسك ويعود لتهديد مرمى كوت ديفوار بعدما مر مصطفى محمد وراوغ الدفاع ولكن اختل توازنه قبل التسديد في اتجاه المرمى.

ويعاود كوت ديفوار الهجوم في ظل تألق كبير للدفاع ليحافظ منتخبنا على تقدمه حتى الدقيقة 60 من عمر المباراة.

شاهد هدف منتخب مصر الأولمبي الأول في شباك كوت ديفوار