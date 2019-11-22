الفيحاء يفوز على الشباب بهدف في الدوري السعودي

حقق فريق الفيحاء فوزا مهما على نظيره الشباب بنتيجة ١_٠ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة على استاد الامير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

أحرز هدف التقدم للفيحاء الوحيد صامويل أوسو في الدقيقة ٦٠ من بداية الشوط الثاني من المباراة.

بدأ خورخي سيماو المدير الفنى للفيحاء المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى :مسلم ال فريج.

خط الدفاع : مخير الرشيدي، سامي الخيبري، أدميلسون دياز، بندر المطيري.

خط الوسط : أنجيلو نيتو، مهند عبدالحليم، صامويل اوسو، عبدالرحمن البركة، عبدالكريم القحطاني.

خط الهجوم : روني فرنانديز.

بينما بدأ الشباب المباراة بالتشكيل الاتى :

حراسة المرمى : فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع : ويرغتون صوماليا، الفريد ندياي، أحمد محمد الشرحيلي، عمران إلياس.

خط الوسط : عبد المجيد محمد صليهم، عبدالملك الخبيري دانيلو مورينو، كريستيان جوانكا، سيباستياو دي فريتاس.

خط الهجوم : عبد الله حمدان.

بهذة النتيجة يحتل نادى الفيحاء المركز المركز الحادي عشر برصيد ١٣ نقطة، في حين ياتي نادي الشباب في المركز السادس برصيد ١٥ نقطة منتظرا ما ستسفر عنه باقى مباريات المسابقة.

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