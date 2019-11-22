نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عامًا.. الجماهير تُنادي: الفرعون المصري جاهز للاحتفال

انتهي الشوط الأول في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 عاما، بين منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار، والذي انتهي بتقدم المنتخب الأولمبي بهدف مقابل لاشيء، فيما آثارت طريقة منتخب مصر الأولمبي، بدخولهم قبل بدء المباراة النهائية في كأس الأمم الأفريقية، بـ" الأقنعة" جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وسجل هدف التقدم اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 38، فيما قدم المنتخب الأولمبي شوط أول مميز من حيث الأداء الجماعي والسعي لـ"اللقب الأفريقي" .

ودخل لعبو منتخب مصر إلى ستاد القاهرة وهم يرتدون

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قناع الجوكر في رسالة الى نيتهم بخطف كأس البطولة ، وسط جماهيرهم وعلى ملعبهم.

وفي ذات الصدد، تصدر هاشتاج المنتخب الأولمبي، معدلات الأكثر تداولًا عبر مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، قبيل بداية المباراة النهائية لكأس أمم افريقيا تحت 23 سنة، بين منتخب مصر الأولمبي وكوت ديفوار المقرر مساء اليوم، على إستاد القاهرة، في نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما .

ودشن رواد مواقع التواصل الإجتماعي، هاشتاج

، طالبين من لاعيبة المنتخب الفوز والتأهل بنتائج مشرفة أمام نظيره كوت ديفوار، فيما نشروا صور لرمضان صبحي ومصطفي محمد، مطالبينهم بتقديم أفضل أداء خلال المباراة النهائية بعدما أثبتوا جدارة الروح الإيجابية في المباريات الأخيرة وتصدرهم دائمًا بالفوز .

ويلتقي منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب نظيره منتخب كوت ديفوار، على إستاد القاهرة الدولي، في نهائي البطولة التي انطلقت في الثامن من نوفمبر الجاري، حيث تأهل منتخب الفراعنة إلى نهائي البطولة عقب الفوز على جنوب إفريقيا بثلاثية نظيفة في مباراة نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي، وبهذا الفوز أيضا تأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 للمرة الـ12 في تاريخه.