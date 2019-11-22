صبري المنياوي يكشف سبب استبعاد ثلاثي الإسماعيلي من لقاء الجزيرة

كشف صبري المنياوي مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن السبب وراء استبعاد ثلاثي الفريق من قائمة الدراويش المتجهة إلى الإمارات.

ويستضيف الجزيرة الإماراتى شقيقه الإسماعيلى مساء الثلاثاء فى إياب دور ثمن النهائى ببطولة كأس “العرب” محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال المنياوي ان الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش يبحث فى الوقت الحالى عن الأجهز فنيا وبدنيا.

واستبعد جهاز الإسماعيلى من قائمة الفريق التى ستغادر للامارات مجموعة من الأساسيين

أبرزهم وجيه عبد الحكيم ومحمد صادق وإبراهيم أبو اليزيد.

وأضاف المنياوى :”محمد صادق ووجيه عبدالحكيم وإبراهيم أبو اليزيد ينقصهم بعض الجاهزية على عكس المنضمين ،الجهاز الفنى هو الأقدر على متابعة اللاعب الأجهز لضمه لقائمة الفريق”.

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وواصل :”بالتأكيد بعد استعادة جاهزية الثلاثى المذكور لجاهزيتهم سيكون لهم دورا رئيسيا لاسيما أنهم من أعمدة الفريق”.

وبسؤاله عن الغيابات التى ستواجه فريق

الجزيرة :”لا نشغل بالنا بالمنافس ،نركز مع فريقنا الذى سيخوض مباراة فى غاية الصعوبة وأمام فريق يرغب فى تعويض هزيمته تحت أنظار جماهيره الكبيرة فى احد أفضل الملاعب فى قارة أسيا”.

وأتم حديثه :”أكدنا على اللاعبين ضرورة الالتزام بالهدوء والتحلى بالروح القتالية والتركيز على استغلال الفرصة من أجل حسم المباراة من بدايتها”.

وكان الفريق قد فاز على الجزيرة بهدفين دون رد فى جولة الذهاب حيث يحتاج للانتصار أو التعادل بأى نتيجة ، فضلا عن الخسارة بفارق هدف لضمان حصد بطاقة التأهل لدور الــ8 بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى.