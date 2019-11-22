مركز شباب سمنود يجهز المحلة لمباراة دمنهور

يخوض فريق غزل المحلة في الثانية بعد ظهر غدا السبت بستاد غزل المحله مباراة ودية أمام فريق مركز شباب سمنود، وذلك استعدادا لمباراة الفريق المهمة والقوية أمام فريق دمنهور في الأسبوع السادس لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة والتى ستقام الثلاثاء المقبل بستاد دمنهور.

وسوف يستغل خالد عيد المدير الفني للفريق هذه المباراة في اشراك اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباريات والعائدين من الإصابة للوقوف على مستواهم وكذا زيادة الانسجام بين اللاعبين.

الفريق المهمة والقوية أمام فريق دمنهور في الأسبوع السادس لدوري القسم الثاني المجموعة الثالثة والتى ستقام الثلاثاء المقبل بستاد دمنهور.وسوف يستغل خالد عيد المدير الفني للفريق هذه المباراة في اشراك اللاعبين البدلاء والذين لم يشاركوا في المباريات والعائدين من الإصابة للوقوف على مستواهم وكذا زيادة الانسجام بين اللاعبين.

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