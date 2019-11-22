زيدان يدافع عن غاريث بيل ويطالب الجماهير بمؤازرته

دافع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الجمعة، عن لاعبه غاريث بيل ضد الانتقادات التي طالته عقب احتفاله المثير للجدل بتأهل ويلز إلى بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، عندما أمسك علم بلاده مكتوبا عليه عبارة تضع الفريق الإسباني في ذيل أولوياته.



ورقص بيل بعلم بلاده وعليه عبارة "ويلز. الغولف. مدريد. بهذا الترتيب" بعد أن حسمت ويلز التأهل المباشر ليورو 2020 للمرة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء الماضي.



وعانى الجناح الويلزي من الانتقادات منذ وصوله إلى إسبانيا في 2013 رغم مساهمته في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا أربع مرات خلال هذه الفترة.



وقال زيدان في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أثيرت ضجة كبيرة بشأن ما فعله لكننا بحاجة للتركيز فقط على كرة القدم. هناك مبالغة في تقييم الموقف. أنظر فقط إلى ما يمكن أن يقدمه في الملعب وليس ما يتردد خارجه. هذا لا يهمني".



وأضاف زيدان "أثق في أنه يمكن أن يستعيد أهميته لنا من جديد. إنه لاعب مهم عندما لا يكون مصابا. لقد أظهر ذلك من قبل وسيظهره مرة أخرى".



وسيستضيف ريال مدريد، صاحب المركز الثاني، ريال سوسييداد غدا السبت على ملعب سانتياغو برنابيو، وناشد زيدان جماهير النادي مؤازرة بيل بدلا من انتقاده.



ولم يشارك بيل مع ريال مدريد منذ الخامس من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسبب الإصابة.



وسيخوض ريال مدريد المباراة من دون لوكاس فاسكيز بعد إصابته بكسر في أحد أصابع قدمه بسبب سقوط ثقل عليه خلال مرانه في صالة ألعاب رياضية يوم الخميس الماضي.



المصدر: رويترز