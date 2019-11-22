عودة مورينيو.. كلوب يرحب وغوارديولا يقول "تعرفونه أكثر مني"

رحب الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي لكرة القدم الجمعة، بعودة البرتغالي جوزيه مورينيو الى البريمير ليغ من بوابة توتنهام، معتبراً أنه كان "بحاجة ماسة للعودة" للتدريب.



وقال كلوب عشية مباراة فريقه أمام مضيفه كريستال بالاس في المرحلة الثالثة عشرة "أهلا بك جوزيه من جديد، عودته شيء جميل. لقد كان بحاجة ماسة للعودة".



وأضاف "لكن على الجانب الآخر بالطبع ماوريسيو (بوكيتينو المدرب السابق للتوتنهام) لم يعد موجودا، وهذا يوضح مدى سرعة تغير الأشياء في الوقت الحاضر. هذا ما يحدث. أعتقد أن الأمر كان قبل حوالي خمسة أشهر فقط عندما التقينا في نهائي دوري أبطال أوروبا (...) الآن هو في عطلة وآمل بصدق أن يستمتع بها. لقد قام بعمل رائع في توتنهام. لا أحد يشك في ذلك".



وفي مؤتمره الصحفي تحدث الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عن عودة جوزيه مورينيو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، وعلق عما يمكن لمورينيو أن يقدمه بعد عودته للتدريب في الدوري الإنجليزي، قائلا: "أنتم تعرفونه أفضل مني، لقد كان هنا لسنوات عديدة مع أندية مختلفة، مرحبًا به مرة أخرى".



وتابع: "هو مدرب مذهل، وأنا على ثقة بأنه سيقدم عملا جيدا، تفاجأت بإقالة ماوريسيو (بوكيتينو)، خاصة أنه قدم عملا كبيرا وكان الفريق أفضل معه".



ويتصدر ليفربول الدوري الممتاز بفارق ثماني نقاط عن ليستر صاحب المركز الثاني وبفارق تسع نقاط عن حامل اللقب مانشستر سيتي.