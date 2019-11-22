رونالدو على رأس الغائبين بتشكيلة يوفنتوس في مواجهة أتالانتا

سيغيب على الأرجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مباراة فريقه القادمة في الدوري الإيطالي السبت خارج أرضه أمام اتالانتا ضمن الجولة الثالثة عشرة من البطولة.



وأعلن مدرب فريق يوفنتوس ماوريتسيو ساري اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي أنه يستبعد مشاركة رونالدو في لقاء اتالانتا بسبب آلام في الركبة بعد حديث معه مشيرا إلى أن نسبة غيابه تصل إلى 99%.



وبعد لقاء بين المدرب ولاعبه البرتغالي، أخبر الأخير ساري أن الآلام زادت خلال لقاء لوكسمبورغ. وأشار يوفنتوس على حسابه عبر تويتر أن نسبة غياب اللاعب تصل إلى 99%.



وقال ساري: "لقد وضعنا برنامجا خاصاً له والآن الهدف هو مباراة اتلتيكو مدريد في دوري الأبطال.. بالسبة لمباراة أتالانتا فإنه لن يكون متاحاً بنسبة 99% وسيواصل برنامجه".



واعترف النجم البرتغالي في وقت سابق بأنه ليس في كامل جاهزيته البدنية لكنه يضع نفسه في خدمة فريقه يوفنتوس الذي يعاني من اصابات عدة.



ولم يخسر فريق السيدة العجوز اي مباراة ويتصدر الترتيب وسط ملاحقة شرسة من انتر ميلان الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة.



وكانت مباراة يوفنتوس الاخيرة ضد ميلان شهدت قيام مدرب الاول ماوريتسيو ساري بإخراج رونالدو من الملعب في الدقيقة 54 زاعما بأنه يعاني من مشكلة طفيفة في ركبته، فغادر النجم البرتغالي الملعب غاضبا لاستبداله ما شكل مادة دسمة للصحافة في ايطاليا والبرتغال.



ونجح رونالدو في تسجيل أربعة أهداف في صفوف منتخب بلاده خلال فترة توقف النشاط المحلي في البطولات الاوروبية، حيث أتخم مرمى ليتوانيا بثلاثية قبل أن يسجل هدفا في مرمى لوكسمبورغ رافعا رصيده الدولي الى 99 هدفا.



واعترف رونالدو (34 عاما) بعد المباراة ربما في بادرة لتنفيس الاحتقان مع مدربه ساري قبل التحاقه بتدريبات فريقه منتصف الاسبوع الحالي بمعاناته من اصابة طفيفة بقوله "في الأسابيع الثلاثة الماضية لم العب بكامل امكانياتي. بطبيعة الحال لا أحب عندما يتم استبدالي، لا أحد يحبذ هذا الامر وانا احاول مساعدة يوفنتوس حتى عندما اكون مصابا".



وحذر الظهير الايمن في يوفنتوس البرازيلي دانيلو الذي سجل باكورة أهدافه الدولية مع منتخب بلاده في مرمى كوريا الجنوبية الثلاثاء من مغبة التراخي ضد اتالانتا بقوله "غالبا ما تكون المباريات بعد فترة التوقف الدولي صعبة لا سيما في مواجهة فريق مثل اتالانتا الذي يحقق نتائج جيدة في الآونة الأخيرة. لا يمكن ان نرتكب الأخطاء او الاستهانة بالمنافس".



ويغيب عن يوفنتوس ظهيره الأيسر البرازيلي اليكس ساندرو الذي عاني من إصابة عضلية تعرض لها في صفوف منتخب بلاده، بالإضافة الى الفرنسي بلاز ماتويدي كما يغيب صانع الالعاب البوسني ميراليم بيانيتش الذي يعاني بدوره من اصابة. وكذلك الفرنسي أدريان رابيو.





ولم يخسر يوفنتوس في اخر 29 مباراة ضد اتالانتا ففاز في 23 وتعادل 6 مرات.