اونلاين | «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كول كورة NOW»: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر beIN سبورت المفتوحة يلا KORA I7SRY رابط ماتش مصر تايم سبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد بث مباشر مباريات منتخب مصر الأولمبي YALLA LIVE، حيث تزحف الآلاف من الجماهير المصرية اليوم الجمعة 22 / 11 / 2019، نحو ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث ضمن المنتخبين الصعود لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ويتنافسان للتتويج بلقب البطولة الإفريقية، تابع بث مباشر مباراة منتخب الفراعنة KORA ONLAINE بدون تقطيع.

بطاقة مباراة مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا KORA LIVE:

بث مباشر COOL KORA مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم الجمعة 22/ 11 / 2019 على ستاد القاهرة الدولي، تابع لايف مباراة منتخب الفراعنة، حيث تحظي المباراة بأهمية كبري لدي الجماهير المصرية والتي تحلم بتتويج منتخبنا الوطني باللقب الإفريقي، ويقدم "الخليج 365 الرياضي" بطاقة المباراة النهائية :-

- طرفي المباراة: مصر × كوت ديفوار (نهائي أمم إفريقيا)

- موعد المباراة: 8:00 مساءًا بتوقيت القاهرة – 9:00 بتوقيت مكة المكرمة

- ملعب المباراة: ستاد القاهرة الدولي (مصر)

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- القنوات الناقلة: BEIN SPORTS HD 10 – التردد الأرضي لـ TIME SPORT

- معلق المباراة: علي محمد علي

- حكم المباراة: المالاجاشي أندوفترا راكونوجاونا

بث مباشر KORA STAR نهائي أمم إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار:

تابع بث مباشر مباراة نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا KOOORA4HD، حيث يتطلع المنتخب المصري بقيادة مدربه شوقي غريب للتتويج بلقب البطولة القارية للمرة الاولي في تاريخه، بعدما فشل في ذلك في النسختين الماضيتين عامي 2011، 2015، وكان منتخب الفراعنة ضمن التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 وذلك للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد نسخ 1920، 1924، 1928، 1936، 1948، 1952، 1964، 1980، 1984، 1992، 2012، وأخيرًا النسخة المقبلة 2020، ويحلم الفراعنة بتحقيق إنجازًا تاريخيًا في البطولة LIVE SPORT.

مشاهدة بث مباشر BEIN SPORTS CONNECT مباراة مصر وكوت ديفوار:

شاهد بث مباشر ALAAN TV لمباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، اليوم الجمعة الموافق 22/ 11 / 2019 LIVESTREAM ، مشاهدة بث مباشر مباراة منتخب الفراعنة اليوم KOOORA 4 GOAL، وأصبح شوقي غريب مدرب منتخبنا الأولمبي أول مصري يتأهل للأولمبياد "لاعب ومدرب"، حيث سبق وشارك في الأولمبياد عام 1984 وتأهل كمدرب لنسخة 2020، بينما بات أحمد ياسر ريان أول لاعب مصري يشارك ووالده في الأولمبياد، وأصبح رمضان صبحي أول لاعب يسجل في بطولتين أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث سبق وسجل في نسخة 2015 كما سجل هدفا بالبطولة الحالية، تابعوا مباراة مصر اليوم YOUTUBE.