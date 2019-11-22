اونلاين | «يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش مصر TIME SPORT

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار، حيث ينتظر عشاق كرة القدم المصرية مباراة قوية بين مصر ضد كوت ديفوار، مساء اليوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر 2019،في نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا والمؤهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020.

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موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا

وتلعب مباراة منتخب مصر اليوم KORA LIVE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم أفريقيا

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وستذاع مباراة منتخب مصر KORA ONLINE تحت 23 عام ضد نظيره منتخب كوت ديفوار اليوم في نهائي كأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الجمعة، ويمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش مصر ضد كوت ديفوار ، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة مصر ضد كوت ديفوار في كأس الأمم.

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