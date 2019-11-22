اونلاين | YALLAKORA أونلاين TIME SPORT: مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش مصر جول رمضان صبحي

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بث مباشر YALLA SHOOT مباراة نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا NOWماتش، ويحتضن استاد القاهرة الدولي مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرين من نوفمبر الجاري، المواجهة النارية بين منتخب مصر ونظيره منتخب كوت ديفوار KORA STAR في نهائي البطولة الإفريقية، تابع لايف مباراة منتخب الفراعنة LIVE.

مشاهدة بث مباشر KORA ONLINE مباراة مصر وكوت ديفوار:

تابع بث مباشر YALLA LIVE مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، حيث حجز المنتخبين المصري والإيفواري بطاقتي التأهل لدورة الألعاب الأوليمبية (طوكيو 2020)، ويسعي كلا المنتخبين لتتويج مجهودهما بالبطولة الإفريقية بحصد لقب البطولة خلال مباراة اليوم التي تنطلق في الثامنة مساءًا، بينما يتنافس منتخبي غانا وجنوب إفريقيا على تذكرة التأهل الثالثة للأولمبياد، مشاهدة لايف مباراة مصر KORA GOAL

مشوار مصر وكوت ديفوار حتي نهائي أمم إفريقيا تحت 23 عامًا:

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بث مباشر KORA LIVE مباراة مصر وكوت ديفوار في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا GOAL MATCH، حيث حصد منتخب الفراعنة العلامة الكاملة في دور المجموعات برصيد 9 نقاط بالفوز على منتخبات، مالي 1-0، غانا 3 – 2، الكاميرون 2-1، ثم تجاوز منتخب جنوب إفريقيا في الدور النصف النهائي بالفوز عليه 3-0، شاهد كورةGOAL مشاهدة مباشرة (نهائي إفريقيا)، بينما تصدر منتخب كوت ديفوار ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط من انتصارين وهزيمة وحيدة، وتخطي منتخب غانا في الدور نصف النهائي بهدفين دون رد NOW.

موعد مباراة مصر ضد كوت ديفوار COOL KORA اليوم الجمعة:

مشاهدة بث مباشر BEIN SPORTS YOUTUBE لمباراة منتخب مصر ضد منتخب كوت ديفوار في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا (حلم الأولمبياد)، حيث تنطلق المباراة النهائية للبطولة القارية في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، اليوم الجمعة الموافق 23 / 11 / 2019، على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ضد جنوب إفريقيا LIVE SPORT اليوم:

يمكنكم متابعة بث تليفزيوني مباشر لمباراة نهائي أمم إفريقيا بين مصر وكوت ديفوار في تمام الثامنة مساءًا عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية الرياضية المشفرة، كما تذاع المباراة عبر التردد الأرضي لقناة تايم سبورت المصرية، ويوفر موقعنا الخليج 365 الرياضي روابط بث مباشر الأسطورة LIV7HD لمباراة منتخب الفراعنة بدون تقطيع وبجودة فائقة، تابع بث مباشر KOOORA4LIVE مباراة النهائي الإفريقي اليوم LIVE.