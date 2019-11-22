اونلاين | Time Sports - YouTube مشاهدة مباراة مصر وكوت ديفوار بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة مصر اليوم NOW

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كورة أونلاين يستعد عشاق الكرة المصرية والإفريقية، لمتابعة مباراة من العيار الثقيل، حينما يلعب المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب كوت ديفوار الأوليمبي، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت23 عاما، KORA ONLINE، بث مباشر مباراة المنتخب الأوليمبي ضد كوت ديفوار بنهائي البطولة الإفريقية والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ونجح المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني، للوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه بعد إحتلاله صدارة المجموعة الأولى والتي ضمت كل من "مالي وغانا والكاميرون" والإطاحة بمنتخب جنوب إفريقيا من نصف نهائي البطولة بثلاثية دون رد، كورة ستار شاهد حصريا مباراة مصر ضد كوت ديفوار KORA STAR، ضمن نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

يلا شووت بلس حيث استطاع المنتخب الأوليمبي، في تحقيق الأمل الأول وهو ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020 ويسعى لحصد اللقب خاصةً أنها تقام على الأراضي المصرية، مصر تستضيف كوت ديفوار في الثامنة من مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، YALLA SHOOT PLUS حيث يتأهل الثلاث فرق الأولى لأوليمبياد طوكيو 2020.

موعد مباراة مصر الأوليمبي ضد كوت ديفوار الأوليمبي بالأمم الإفريقية

ويستضيف ملعب القاهرة الدولي مباراة المنتخب الوطني الأوليمبي ضد منتخب كوت ديفوار، في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

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القنوات الناقلة لمباريات الأمم الإفريقية

كورة جول حيث أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein sports HD، عن إذاعة البطولة عبر قنواتها، بالإضافة إلى قنوات تايم سبورتس الأرضية TIME SPOTS، الناقل الحصري للبطولة، KORA GAOL تابع حصريا مصر تستضيف كوت ديفوار الأوليمبي في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

ويسعى شوقي غريب المدير الفني، في قيادة المنتخب الأوليمبي، لتحقيق اللقب القاري بعد ضمان التأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، كورة بلس حيث تقام البطولة على الأراضي ووسط الجماهير المصرية، KORA PLUS مصر تستضيف كوت ديفوار الأوليمبي في نهائي الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

كورة لايف، حيث سيدخل المنتخب الإيفواري المباراة باحثًا عن الفوز والعودة باللقب لبلاده، بعدما تأكد صعوده لأوليمبياد طوكيو، KORA LIVE تابع مباراة مصر وكوت ديفوار فنهائي الأمم الإفريقية.

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