رياضة | ملخص لمسات مصطفى محمد أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملخص لمسات مصطفى محمد أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك مصطفى محمد نجم منتخب مصر الأوليمبي في مباراة الفراعنة أمام كوت ديفوار في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية القادمة 2020 بطوكيو.

ملخص لمسات مصطفى محمد أمام كوت ديفوار

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وقدم مصطفى محمد مباراة كبيرة أمام كوت ديفوار حيث قام المدرب شوقي غريب بإشراك صلاح محسن بدلا منه في منتصف الشوط الثاني، الأمر الذي أثر بشكل كبير على مستوى الفراعنة الهجومي.

وعند تبديل مصطفى محمد كانت النتيجة تشير إلى تقدم المنتخب الوطني بهدف سجله كريم العراقي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول ، إلا أن كوت ديفوار عادلت النتيجة في آخر المباراة.