رياضة | بعد مرور 60 دقيقة.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد مرور 60 دقيقة.. نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا يزال المنتخب المصري متفوقاً بهدف نظيف على حساب منتخب كوت ديفوار في نهائي بطولة إفريقيا تحت 23 سنة بعد مرور 60 دقيقة من اللقاء المقام على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

ونجح المنتخب المصري في إنهاء الشوط الأول متفوقاً بهدف نظيف سجله كريم العراقي في الربع ساعة الأخيرة بتصويبة من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك حارس كوت ديفوار.

ومع بداية الشوط الثاني دخل منتخب كوت ديفوار منطلقا في النواحي الهجومية في محاولة لادراك التعادل في الوقت الذي تراجع فيه المنتخب المصري لتأمين الدفاع واللعب على الهجوم المرتد السريع.