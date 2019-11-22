رياضة | حشد جماهيرى بدمنهور لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حشد جماهيرى بدمنهور لمتابعة مباراة مصر وكوت ديفوار (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت كافيهات ميدان استاد دمنهور وداخل نادي إلعاب دمنهور حشدا جماهيريا كبيرا لمتابعة مباراة المنتخب الوطنى الأوليمبي أمام كوت ديفوار فى نهائي بطولة أمم الأفريقية تحت 23سنة.

وحرصت الجماهير المصرية على تشجيع المنتخب الوطنى الاوليمبي قبل بداية المباراة بأكثر من ساعة.

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وحسم المنتخب المصري الاوليمبي بقيادة شوقي غريب التأهل بعد الفوز علي جنوب افريقيا في الدور نصف النهائي إلي أولمبياد توكيو 2020باليابان.

وحرصت الجماهير أثناء التواجد فى الكافيهات، علي حمل الأعلام المصرية وتشجيع المنتخب الوطني الاوليمبي لتحقيق الفوز على منتخب كوت ديفوار والحصول علي كأس الأمم الأفريقيا تحت 23سنة

وشهدت أيضا كافيهات سور نادي دمنهور وشارع الاستاد بمدينة دمنهور، حشداً جماهيرياً كبيراً لمتابعة مباراة المنتخب الأوليمبي.