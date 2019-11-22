رياضة | نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم egypt vs cote d'ivoire u23

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انتهى منذ قليل الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني الأولمبي ضد كوت ديفوار الأوليمبي، بتقدم الفراعنة بهدف دون رد، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار اليوم

وأحرز هدف الفراعنة في الشوط الأول، كريم العراقي بعد تمريرة ساحرة من رمضان صبحي قائد الفريق، معلنًا عن تقدم الفريق بهدف دون رد، في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وتُختتم بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، اليوم والتي استضافتها مصر بالفترة من 8 حتى 22 من نوفمبر الجاري، والتي أسفرت عن صعود مصر وكوت ديفوار وجنوب إفريقيا، لأوليمبياد طوكيو 2020.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار في نهائي أمم إفريقيا

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وبدأ المنتخب الوطني الأولمبي المباراة بطريقة حماسية، باحثًا عن هدف التقدم، حيث ظهرت الجبهة اليمنى في حالة نشطة، وجاءت أغلب الهجمات عن طريق كريم العراقي والي ظهر بشكل مميز.

وكانت أولى شرارات المباراة، عن طريق تسديدة للاعب أحمد رمضان بيكهام لاعب الوسط، في الدقيقة الخامسة ولكنها مرت بجانب القائم.

وتغاضي حكم المباراة عن ركلة جزاء، لصالح مصطفى محمد في الدقيقة 23 بعدما سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء لترتطم بيد مدافع الفريق الإيفوار.

نتيجة مباراة مصر وكوت ديفوار الأن

وحملت الدقيقة 37 فرحة عارمة بأرجاء ملعب القاهرة الدولي، بعدما نجح كريم العراقي في إحراز الهدف الأول، بعد هجمة عنترية من رمضان صبحي، في الجبهة اليسرى والذي مررها للعراقي، ليسددها داخل الشباك.

وحاول المنتخب الإيفواري، في العودة لأجواء المباراة، وكاد أن يحرز الهدف الأول بعد تسديدة من سيزا مهاجم ساحل العاج، ولكنها ترتطم بالقائم للحارس محمد صبحي، قبل أن يعلن حكم المباراة انتهاء الشوط الأول لصالح الفراعنة بهدف دون رد.