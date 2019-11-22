رياضة | مشاهدة هدف كريم العراقي لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا

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مشاهدة هدف كريم العراقي لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا، حيث نجح المنتخب المصري الأولمبي في إحراز هدف التقدم على نظيره الإيفواري، في المباراة التي تجمع بينهما حاليًا على ملعب ستاد القاهرة، ضمن المباراة النهائية من البطولة الأفريقية.

مشاهدة هدف كريم العراقي لمنتخب مصر ضد كوت ديفوار في نهائي أمم أفريقيا

وتقدم كريم العراقي بالهدف الأول للمنتخب المصري قبل نهاية الشوط الأول من المباراة، بعد تمريرة سحرية من المتألق رمضان صبحي من داخل منطقة الجحزاء، قابلها العراقي بتسديدة أرصية سكنت شباك الفريق الإيفواري.

وبذلك يقطع الفراعنة شوطا كبيرًا نجحو تحقيق البطولة الأفريقية للمرة الأولى في نظامها الحديث، في إنتظار بقية أحداث المباراة.

وبدأ شوقي غريب المدير الفني للفراعنة المباراة بالتشكيل التالي:

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في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: أسامة جلال- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان بيكهام- كريم العراقي- أحمد فتوح.

في خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- رمضان صبحي- عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.

ومن الجدير بالذكر أن منتخبي مصر وكوت ديفوار تأهلا رسميًا إلى أولمبياد طوكيو 2020، بجانب جنوب إفريقيا الذي تمكن من الفوز على غانا وخطف المركز الثالث وحجز بطاقة الصعود الثالثة للأولمبياد.