رياضة | مصر ضد كوت ديفوار.. تفاصيل أحداث الشوط الأول egypt vs cote d'ivoire u23 ‏

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر ضد كوت ديفوار.. تفاصيل أحداث الشوط الأول egypt vs cote d'ivoire u23 ‏ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح منتخب مصر الأولمبي بقيادة مدربه شوقي غريب في التقدم بهدف دون رد في الشوط الأول من مباراته ضد منتخب كوت ديفوار المقامة حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت23 عامًا، ليقترب منتخب الفراعنة من حصد اللقب الإفريقي.

وضمن منتخب مصر ومنتخب كوت ديفوار وجنوب إفريقيا التأهل بشكل رسمي إلي دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، حيث يتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولي بالبطولة الإفريقية للأولمبياد مباشرة، وحسم منتخب الأولاد المركز الثالث بعد فوزه علي غانا اليوم، بينما يتنافس المنتخبين المصري والإيفواري على المركزين الأول والثاني وحصد لقب البطولة القارية.

تفاصيل أحداث الشوط الأول من مباراة مصر وكوت ديفوار:

جاءت بداية المباراة حذرة من جانب المنتخبين خشية استقبال هدف يربك الحسابات مبكرًا، وشهدت الدقائق الأولي من اللقاء بعض المحاولات الهجومية من جانب منتخب مصر لكنها لم تسفر عن أي أهداف.

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حاول لاعبو منتخب مصر فرض سيطرتهم على مجريات اللعب من خلال التمريرات في منتصف الملعب، واستطاع منتخب الفراعنة في الاستحواذ على الكرة بشكل جيد ونجح في الوصول لمرمي المنتخب الإيفواري أكثر من مرة ولكن دون جدوي في ظل تألق دفاع وحارس مرمي المنافس.

شهدت الدقيقة 17 هجمة للمنتخب المصري بعد كرة طولية تجاه منطقة جزاء كوت ديفوار للاعب كريم العراقي، ولكنه فشل في تمرير الكرة لمصطفي محمد والذي كان يقف أمام المرمي مباشرة ليمسك بها الحارس الإيفواري.

قام المنتخب المصري بتكثيف الهجوم على دفاعات منتخب كوت ديفوار بحثا عن هدف التقدم، وحاول الاختراق عن طريق رمضان صبحي، كما أخذ بعض اللاعبين زمام المبادرة في التسديد من خارج منطقة الجزاء لمحاولة الوصول لشباك كوت ديفوار لكن دون فائدة.

هدف منتخب مصر الأول في شباك كوت ديفوار:

نجح منتخب مصر في تسجيل هدف التقدم عن طريق اللاعب كريم العراقي في الدقيقة 37 من زمن الشوط الاول، اثر كرة عرضية من زميله رمضان صبحي من الجهة اليسري أسكنها "العراقي" الشباك ببراعة، ليمنح منتخبنا الوطني التقدم في أحداث الشوط الأول للقاء.