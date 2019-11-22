شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يستعد للوحدة بحضور مرابط والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 يسعى فريق النصر السعودي لكتابة اتتصار جديد خلال مسابقة الدوري، على حساب نظيره الوحدة خلال مباراة الجولة العاشرة المقرر لها الأحد بالخامسة والنصف مساء على ملعب "الملك عبد العزيز".

وخاض العالمي السعودي مرانه اليوم الجمعة في حضور نجمه نور الدين مرابط، الذي يعد أحد ركائز الفريق الأساسية كي يكون حاضرا ومستعدا للمشاركة مجددا بقميص بطل الموسم الماضي. جدير بالذكر أن النصر السعودي يأتي خلف الهلال في سلم ترتيب الدوري بفارق الأهداف فقط ولكل منهم ٢٠ نقطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النصر يستعد للوحدة بحضور مرابط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.