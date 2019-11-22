شكرا لقرائتكم خبر عن بالتشكيل| ليفانتي يستدرج مايوركا من أجل الثلاث نقاط في الليجا والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 يلتقي بعد قليل فريق ليفانتي، أمام نظيره مايوركا، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني الممتاز، والتي ستقام على أرضية ملعب سيوداد دي فالنسيا.

حيث أعلن باكو لوبيز، المدير الفني لفريق ليفانتي تشكيل الفريق وجاء كالتالي : حراسة المرمى : أيتور فيرنانديز . خط الدفاع : خورخي ميرامون - روبن فيزو - سيرجيو بوستيجو - كارلوس كليرك . خط الوسط : جوسي كامبانا - نيمانيا رادويا - جونزالو ميليرو . Advertisements خط الهجوم : بورخا مايورال - روجر مارتي - خوسيه لويس موراليس . بينما أعلن فيشينتى مورينيو، المدير الفني لمايوركا تشكيل الفريق كالتالي : حراسة المرمى : مانولو رينا . خط الدفاع : فران جيمز - مارتن فالجنت - أنطونيو رايلو - جوان ساستر . خط الوسط : أليكس فيباس - إدريسو بابا - تاكيفوسا كوبو - سالفادور سيفييا - دانيل رودريجيز . خط الهجوم : أنتي بوديمير . ويحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 17 نقطة ، بينما يحتل مايوركا المركز السادس عشر برصيد 14 نقطة.

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