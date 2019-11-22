شكرا لقرائتكم خبر عن الاتفاق يفقد جهود "الكويكبي" أمام النمور والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 الاتفاق والاتحاد Advertisements يستعد الدوري السعودي لقيام مواجهة نارية بين الاتفاق والاتحاد، حيث لقاءات الجولة العاشرة خلال المباراة المقرر انعقادها مساء الأحد على ملعب "محمد بن فهد " .

ويفقد الاتفاق السعودي جهود لاعبه محمد الكويكبي لمدة اربعة أسابيع دفعة واحدة، بعد أن تعرض اللاعب للإصابة خلال معسكر الأخضر قبل عدة ايام. جدير بالذكر أن الاتفاق السعودي يتواجد بالمرتبة التاسعة برصيد عشر نقاط، بعد أن حقق الفوز خلال ثلاث مواجهات وتعادل وحيد وخمس هزائم.

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