شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل ناري لمباراة باريس سان جيرمان وليل في الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 باريس سان جيرمان يلتقي فريقي باريس سان جيرمان، أمام فريق ليل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من الدوري الفرنسي، والتي ستقام على أرضية ملعب بارك دي برانس.

حيث أعلن توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان، تشكيل فريقة كالتالي: حراسة المرمى: كيلور نافاس. خط الدفاع: بريسنال كيمبيمبي، ماركينيوس، توماس مونيير، تياجو سيلفا، خوان برنات. خط الوسط: إدريسا جاي، أنخيل دي ماريا، جوليان دراكسلر، نيمار دا سيلفا. Advertisements خط الهجوم: مارو إيكاردي. بينما أعلن كريستوف جالتيير، المدير الفني لفريق ليل تشكيل فريقة كالتالي: حراسة المرمى: مايك ماجين. خط الدفاع: ماندافا، أداما سومورو، جابرييل، جوزية فونتي، تياجو. خط الوسط: محمد زكي سيلك، بنجمين أندري، نانيتامو إيكوني، كسكا. خط الهجوم: لويس أروخو. ويحتل باريس سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي برصيد 30 نقطة، بينما يحتل ليل المركز الخامس برصيد 19 نقطة.

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