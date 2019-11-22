شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال سوسيداد والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني تحت قيادة الفرنسي "زيدان" لخوض مواجهة نظيره ريال سوسيداد لحساب الجولة الرابعة عشر من الليجا، حيث سعي الملكي لزيادة الخناق على غريمه برشلونة ومحاولا اعتلاء على أمل تعثر الأخير.

وأعلن "زين الدين زيدان" قائمة ريال مدريد لمواجهة الغد، التي ضمت التالي: حراسة المرمى: أريولا، تيبو كورتوا. Advertisements خط الدفاع: مارسيلوا، كارفخال، فاران، راموس، ميندي،ميلتاو. خط الوسط: توني كروس، مودريتش، كاسميرو، فالفيردي، جاريث بيل، إيسكو. خط الهجوم: رودريجو، كريم بنزيما، هازارد، يوفيتاش. جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة الليجا بالتساوي بعدد النقاط مع برشلونة ٢٥ نقطة، إلا أن فارق الأهداف لصالح البلوجرانا.

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