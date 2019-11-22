شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى وسواريز على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس في الليجا والان مع التفاصيل

الجمعة 22 نوفمبر 2019 ميسى وسواريز أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقة لمواجهة ليجانيس، غداً السبت فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإسبانى.

وشهدت القائمة غياب الفرنسي لينجليت بسبب الإصابة، وعودة الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش. وجاءت القائمة كالتالي: Advertisements حراسة المرمى:تير شتيجن-نيتو. خط الدفاع:بيكيه- أومتيتى- توديبو- جونيور -مورير- واجى- آراخو. خط الوسط:آلينا -راكيتيتش -فيدال- بوسكيتس -دي يونج -بيريز. خطالهجوم:ميسى- سواريز- جريزمان- فاتى- عثمان ديمبلى. ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يقع ليجانيس فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ميسى وسواريز على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس في الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.