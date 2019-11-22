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شكرا لقرائتكم خبر عن ميسى وسواريز على رأس قائمة برشلونة لمواجهة ليجانيس في الليجا والان مع التفاصيل
الجمعة 22 نوفمبر 2019
ميسى وسواريز
أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، عن قائمة فريقة لمواجهة ليجانيس، غداً السبت فى الجولة الرابعة عشر من بطولة الدورى الإسبانى.
وشهدت القائمة غياب الفرنسي لينجليت بسبب الإصابة، وعودة الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش.
وجاءت القائمة كالتالي:
حراسة المرمى:تير شتيجن-نيتو.
خط الدفاع:بيكيه- أومتيتى- توديبو- جونيور -مورير- واجى- آراخو.
خط الوسط:آلينا -راكيتيتش -فيدال- بوسكيتس -دي يونج -بيريز.
خطالهجوم:ميسى- سواريز- جريزمان- فاتى- عثمان ديمبلى.
ويتصدر برشلونة جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، بينما يقع ليجانيس فى المركز الأخير برصيد 6 نقاط.
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