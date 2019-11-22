شكرا لقرائتكم خبر عن «توخيل» يهاجم «نيمار» بسبب سفره إلى مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - هاجم توماس توخيل، المدير الفنى لفريق باريس سان جيرمان الفرنسى، الرحلة السريعة التي قام بها نجمه البرازيلى نيمار دا سيلفا، الثلاثاء الماضى، إلى العاصمة الإسبانية مدريد لمشاهدة مباراة ضمن كأس ديفيس للتنس.

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وقال مدرب سان جيرمان في تصريحات أبرزتها صحيفة «ليكيب» الفرنسية: «كمدرب، هل أعجبتنى هذه الرحلة؟ لا، على الإطلاق، الأمر واضح، لكن هل الوقت مناسب لتفقد صوابك؟».

وأضاف توخيل: «ماذا يمكننى أن أفعل، أنا لست والده، أنا لست الشرطة، أنا مدربه، لقد أجرى التدريب أمس (الأربعاء)، لقد كان مهنياً للغاية خلال هذين الأسبوعين (الاستراحة الدولية)، لقد فعل أكثر من الآخرين، لقد تدرب مع المجموعة وعمل بشكل فردى».

تواجد النجم البرازيلى في العاصمة الإسبانية لحضور مباراة كأس ديفيس في صيغتها الجديدة التي يديرها جيرار بيكيه، زميله السابق في فريق برشلونة الإسبانى.