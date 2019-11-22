شكرا لقرائتكم خبر عن «ماركيزيو»: إنييستا أفضل من ميسى وكان يستحق الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد كلاوديو ماركيزيو، أسطورة نادى يوفنتوس الإيطالى، بأندريس إنييستا، نجم برشلونة السابق وفيسيل كوبه الحالى، مؤكدًا أنه أفضل من ليونيل ميسى أيقونة البارسا.

وتعجب كلاوديو ماركيزيو فى تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «كيف لم يفز إنييستا بالكرة الذهبية؟! إنهم يشرحون لى ذلك ولكنى لم أفهمه».

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وأضاف: «لدى إنييستا 3 عقول، أحدها فى القدم اليمنى والثانى فى القدم اليسرى، والثالث فى رأسه.. برشلونة لديه ليونيل ميسى، ولكن بالنسبة لى فإن أفضل لاعب فى التاريخ هو أندريس إنييستا».

وأتم: «من المثير للإعجاب مدى السهولة التى يلعب بها أندريس إنييستا فى المباريات، والطريقة التى يمكنه بها تعليم كيف يمكن لعب كرة القدم. إنه كان دائمًا سلاح برشلونة القاتل».

يذكر أن أندريس إنييستا لعب مع برشلونة من 2002 حتى 2018، ونجح فى التتويج معه بلقب الدورى الإسبانى 9 مرات ودورى أبطال أوروبا 4 مرات.