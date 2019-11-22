شكرا لقرائتكم خبر عن «دى بروين» يفتح النار على تصفيات «يورو 2020» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الدولى البلجيكى كيفن دى بروين، نجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، النار على الطريقة المعتمدة لسحب قرعة مسابقة كأس أوروبا 2020، واصفا إياها بـ«الفضيحة».

وقال دى بروين، فى تصريحات أبرزتها صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، إن الاتحاد القارى سيواجه صداعا لضمان لعب جميع الدول المضيفة المتأهلة على أرضها.

ومن المرتقب أن تُسحب قرعة النهائيات فى العاصمة الرومانية بوخارست، يوم السبت 30 نوفمبر الجارى.

Advertisements

وتقام المسابقة، صيف العام المقبل، لأول مرة، فى 12 مدينة مضيفة فى 12 دولة مختلفة، على أن يستضيف ملعب ويمبلى فى لندن المباراة النهائية.

وضمن 20 منتخبا التأهل إلى النهائيات، ولاتزال هناك 4 بطاقات يتنافس عليها 16 منتخبا ستخوض دورا فاصلا فى مارس المقبل.

ومع اضطرار الاتحاد الأوروبى لكرة القدم (ويفا) لتأكيد أن الدول المضيفة المتأهلة ستلعب مبارياتها فى دور المجموعات على أرضها، ومع إبقاء بعض المنتخبات بعيدة عن بعضها لأسباب سياسية، أزيل الكثير من التشويق من القرعة المرتقبة.

فعلى سبيل المثال، لا تستطيع أوكرانيا وروسيا مواجهة بعضهما البعض بسبب النزاع السياسى الواقع بينهما، وهذا يعنى أن المجموعة الثانية باتت شبه محددة الملامح، حيث بات مؤكدا أن بلجيكا (رأس المجموعة) ستواجه روسيا والدنمارك (كلاهما سيستضيف مباريات على أرضه)، تاركين بذلك مكانا واحدا للقرعة.

وقال دى بروين، نجم فريق مانشستر سيتى الإنجليزى، بعد فوز منتخب بلاده بنتيجة 6/1 على قبرص: «إنها فضيحة بصراحة، كرة القدم لم تعد كرة قدم حقا، لقد أصبحت عملا تجاريا. كلاعب عليك أن تعتاد على ذلك، لكن بالنسبة لى فهى تزييف المنافسة. ستُسرق المتعة من القرعة».